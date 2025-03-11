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Какие подержанные американские автомобили покупают украинцы: самые популярные модели

Tesla Model Y
Tesla Model Y. Фото: infocar.ua

В течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли около 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Большинство из них – электромобили.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42%) – электромобили.

Вместо этого бензиновые авто охватили 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельным и авто с ГБО по 5%.

По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в феврале составлял 6 лет.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1. Tesla Model Y – 419 ед.;

2. Tesla Model 3 – 416 ед.;

3. Ford Escape – 234 ед.;

4. Jeep Cherokee – 187 ед.;

5. Nissan Rogue – 160 ед.

Напомним, в январе 2025 года в Украине зарегистрировали почти 2,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Спрос на такие авто несколько снизился – на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Заметим, что в феврале украинский автопарк пополнили почти 17 тыс.подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Автор:
Светлана Манько