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Какие подержанные американские автомобили покупают украинцы: самые популярные модели
В течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли около 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Большинство из них – электромобили.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42%) – электромобили.
Вместо этого бензиновые авто охватили 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельным и авто с ГБО по 5%.
По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в феврале составлял 6 лет.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1. Tesla Model Y – 419 ед.;
2. Tesla Model 3 – 416 ед.;
3. Ford Escape – 234 ед.;
4. Jeep Cherokee – 187 ед.;
5. Nissan Rogue – 160 ед.
Напомним, в январе 2025 года в Украине зарегистрировали почти 2,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Спрос на такие авто несколько снизился – на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Заметим, что в феврале украинский автопарк пополнили почти 17 тыс.подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.