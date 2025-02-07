Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,17

EUR

42,98

--0,43

Наличный курс:

USD

41,55

41,50

EUR

43,45

43,25

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самые популярные подержанные автомобили из США: какие модели украинцы выбирают чаще всего

Самые популярные подержанные автомобили из США: какие модели украинцы выбирают чаще всего
Спрос на автомобили из США несколько снизился

В январе 2025 года в Украине зарегистрировали почти 2,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Спрос на такие авто несколько снизился – на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшую долю этих автомобилей составляют бензиновые модели – они занимают 42% всех регистраций. Практически такая же доля приходится на электромобили – 41%, что свидетельствует о стабильном спросе на экологичный транспорт.

Гибридные и дизельные автомобили занимают по 6%, а еще 5% приходится на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Средний возраст подержанных автомобилей, импортируемых из США в Украину в январе, составил 6,1 года.

ТОП-5 самых популярных моделей из США

Чаще украинцы выбирали такие автомобили:

  1. T esla Model Y – 331 регистрация;
  2. T esla Model 3 – 307 регистраций;
  3. Ford Escape171 регистрация;
  4. J eep Cherokee – 163 регистрации;
  5. N issan Rogue – 132 регистрации.

Отметим, что популярность электромобилей Tesla подтверждает растущий интерес к экологическому транспорту среди украинских автовладельцев. В то же время, модели Ford, Jeep и Nissan остаются востребованными среди поклонников традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Добавим, что в 2024 году украинцы приобрели около 41,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% от всех впервые зарегистрированных подержанных авто в стране. Спрос на такие автомобили вырос на 46% по сравнению с 2023 годом.

Средний возраст прибывших из Америки машин с пробегом составляет 5,8 года. Наибольшей популярностью пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, доля которых составляет 45%.

Автор:
Татьяна Гойденко