Самые популярные подержанные автомобили из США: какие модели украинцы выбирают чаще всего

В январе 2025 года в Украине зарегистрировали почти 2,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Спрос на такие авто несколько снизился – на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшую долю этих автомобилей составляют бензиновые модели – они занимают 42% всех регистраций. Практически такая же доля приходится на электромобили – 41%, что свидетельствует о стабильном спросе на экологичный транспорт.

Гибридные и дизельные автомобили занимают по 6%, а еще 5% приходится на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Средний возраст подержанных автомобилей, импортируемых из США в Украину в январе, составил 6,1 года.

ТОП-5 самых популярных моделей из США

Чаще украинцы выбирали такие автомобили:

T esla Model Y – 331 регистрация; T esla Model 3 – 307 регистраций; Ford Escape – 171 регистрация; J eep Cherokee – 163 регистрации; N issan Rogue – 132 регистрации.

Отметим, что популярность электромобилей Tesla подтверждает растущий интерес к экологическому транспорту среди украинских автовладельцев. В то же время, модели Ford, Jeep и Nissan остаются востребованными среди поклонников традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Добавим, что в 2024 году украинцы приобрели около 41,7 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% от всех впервые зарегистрированных подержанных авто в стране. Спрос на такие автомобили вырос на 46% по сравнению с 2023 годом.

Средний возраст прибывших из Америки машин с пробегом составляет 5,8 года. Наибольшей популярностью пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, доля которых составляет 45%.