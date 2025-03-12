Украинцы стали меньше покупать китайские автомобили: самые популярные модели на рынке

В течение февраля украинцы приобрели 900 легковых автомобилей , ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди китайских автомобилей новых было 690 ед. (-31%), а подержанных – 210 ед. (-46%) ед.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. BYD Song Plus – 116 ед.;

2. Zeekr 7X – 65 ед.;

3. Volkswagen ID.4 – 55 ед.;

4. Zeekr 001 – 46 ед.;

5. Volkswagen ID.Unyx – 45 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

1. Zeekr 001 – 32 ед.;

2. Zeekr 7X – 18 ед.;

3. Volkswagen ID.4 – 14 ед.;

4. Tesla Model 3 – 13 ед.;

5. H onda M-NV – 10 ед.

Напомним, в течение января украинцы приобрели 819 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 40% меньше по сравнению с январем 2024 года.

Заметим, что в феврале украинский автопарк пополнили почти 17 тыс.подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.