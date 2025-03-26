Топ-5 регіонів за реєстрацією електромобілів у лютому: які моделі найпопулярніші

У лютому українці зареєстрували майже 4,5 тис. електромобілів (BEV). Найбільший приріст електрокарів зафіксували у Львівській області (679 авто), Києві (509), Київській (380), Дніпропетровській (334) та Одеській (260) областях.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Більшість реєстрацій у цих регіонах припали на вживані автомобілі:

Львівська область – 95%

Київ – 69%

Київська область – 78%

Дніпропетровська область – 79%

Одеська область – 77%

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так:

Львівщина та Київ обирали T esla Model Y;

Model Y; Київська область і Дніпропетровщина надавали перевагу T esla Model 3;

Model 3; В Одеській області найбільше реєстрували N issan Leaf.

Додамо, в Україні зростає попит на гібридні авто. У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 39% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.