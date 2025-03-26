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Топ-5 регіонів за реєстрацією електромобілів у лютому: які моделі найпопулярніші

Volkswagen, автомобілі
Tesla, BYD та Volkswagen: які електромобілі обирають українці

У лютому українці зареєстрували майже 4,5 тис. електромобілів (BEV). Найбільший приріст електрокарів зафіксували у Львівській області (679 авто), Києві (509), Київській (380), Дніпропетровській (334) та Одеській (260) областях.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Більшість реєстрацій у цих регіонах припали на вживані автомобілі:

  • Львівська область – 95%
  • Київ – 69%
  • Київська область – 78%
  • Дніпропетровська область – 79%
  • Одеська область – 77%

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так:

  • Львівщина та Київ обирали Tesla Model Y;
  • Київська область і Дніпропетровщина надавали перевагу Tesla Model 3;
  • В Одеській області найбільше реєстрували Nissan Leaf.

Додамо, в Україні зростає попит на гібридні авто. У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 39% більше, ніж торік.  Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

Автор:
Тетяна Гойденко