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Які вживані авто віком до 5 років найчастіше імпортують в Україну
У лютому 2025 року українці придбали 4200 вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, які були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Загалом у минулому місяці свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 000 вживаних авто. Таким чином, автомобілі віком до 5 років склали чверть від загальної кількості імпортованих машин.
Найбільша частка серед таких легковиків припадає на електромобілі – 50% від усіх реєстрацій. Автомобілі з бензиновими двигунами займають 33% ринку, гібриди – 8%, дизельні авто – 7%, а машини з газобалонним обладнанням (ГБО) – 2%.
Серед найпопулярніших моделей вживаних авто віком до 5 років лідером стала Tesla Model Y, яку в лютому зареєстрували 430 разів. Друге місце зайняла Tesla Model 3 з 285 реєстраціями.
Далі у рейтингу йдуть:
- Nissan Rogue – 129 од;
- Kia Niro – 129 од;
- Audi E-Tron Sportback – 118 од;
- Chevrolet Bolt – 116 од;
- Hyundai Kona – 112 од;
- Volkswagen Tiguan – 102 од;
- Audi Q5 – 90 од;
- Mazda CX-5 – 87 од.
Таким чином, електромобілі продовжують утримувати лідерські позиції серед імпортованих авто з пробігом, а найбільш популярними серед покупців залишаються моделі від Tesla.
Нагадаємо, впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Більшість з них - електромобілі.