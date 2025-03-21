Які вживані авто віком до 5 років найчастіше імпортують в Україну

У лютому 2025 року українці придбали 4200 вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, які були ввезені з-за кордону.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Загалом у минулому місяці свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 000 вживаних авто. Таким чином, автомобілі віком до 5 років склали чверть від загальної кількості імпортованих машин.

Найбільша частка серед таких легковиків припадає на електромобілі – 50% від усіх реєстрацій. Автомобілі з бензиновими двигунами займають 33% ринку, гібриди – 8%, дизельні авто – 7%, а машини з газобалонним обладнанням (ГБО) – 2%.

Серед найпопулярніших моделей вживаних авто віком до 5 років лідером стала Tesla Model Y, яку в лютому зареєстрували 430 разів. Друге місце зайняла Tesla Model 3 з 285 реєстраціями.

Далі у рейтингу йдуть:

Nissan Rogue – 129 од;

Kia Niro – 129 од;

Audi E-Tron Sportback – 118 од;

Chevrolet Bolt – 116 од;

Hyundai Kona – 112 од;

Volkswagen Tiguan – 102 од;

Audi Q5 – 90 од;

Mazda CX-5 – 87 од.

Таким чином, електромобілі продовжують утримувати лідерські позиції серед імпортованих авто з пробігом, а найбільш популярними серед покупців залишаються моделі від Tesla.

Нагадаємо, впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Більшість з них - електромобілі.