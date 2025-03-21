- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет чаще всего импортируют в Украину
В феврале 2025 года украинцы приобрели 4200 подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, которые были ввезены из-за границы.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Всего в прошлом месяце свою первую регистрацию в Украине прошли 17 000 подержанных автомобилей. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составили четверть общего количества импортируемых машин.
Наибольшая доля таких легковушек приходится на электромобили – 50% от всех регистраций. Автомобили с бензиновыми двигателями занимают 33% рынка, гибриды – 8%, дизельные авто – 7%, а машины с газобаллонным оборудованием (ГБО) – 2%.
Среди самых популярных моделей б/у авто в возрасте до 5 лет лидером стала Tesla Model Y, которую в феврале зарегистрировали 430 раз. Второе место заняла Tesla Model 3 с 285 регистрациями.
Далее в рейтинге следуют:
- Nissan Rogue – 129 ед;
- Kia Niro – 129 ед;
- Audi E-Tron Sportback – 118 ед;
- Chevrolet Bolt – 116 ед;
- Hyundai Kona – 112 ед;
- Volkswagen Tiguan – 102 ед;
- Audi Q5 – 90 ед;
- Mazda CX-5 – 87 ед.
Таким образом, электромобили продолжают удерживать лидирующие позиции среди импортируемых авто с пробегом, а наиболее популярными среди покупателей остаются модели от Tesla.
Напомним, в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли около 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Большинство из них – электромобили.