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Какие подержанные авто в возрасте до 5 лет чаще всего импортируют в Украину

tesla, авто
Автомобили в возрасте до 5 лет составили четверть от общего количества импортируемых машин / Depositphotos

В феврале 2025 года украинцы приобрели 4200 подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, которые были ввезены из-за границы.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Всего в прошлом месяце свою первую регистрацию в Украине прошли 17 000 подержанных автомобилей. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составили четверть общего количества импортируемых машин.

Наибольшая доля таких легковушек приходится на электромобили – 50% от всех регистраций. Автомобили с бензиновыми двигателями занимают 33% рынка, гибриды – 8%, дизельные авто – 7%, а машины с газобаллонным оборудованием (ГБО) – 2%.

Среди самых популярных моделей б/у авто в возрасте до 5 лет лидером стала Tesla Model Y, которую в феврале зарегистрировали 430 раз. Второе место заняла Tesla Model 3 с 285 регистрациями.

Далее в рейтинге следуют:

  • Nissan Rogue – 129 ед;
  • Kia Niro – 129 ед;
  • Audi E-Tron Sportback – 118 ед;
  • Chevrolet Bolt – 116 ед;
  • Hyundai Kona – 112 ед;
  • Volkswagen Tiguan – 102 ед;
  • Audi Q5 – 90 ед;
  • Mazda CX-5 – 87 ед.

Таким образом, электромобили продолжают удерживать лидирующие позиции среди импортируемых авто с пробегом, а наиболее популярными среди покупателей остаются модели от Tesla.

Напомним, в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли около 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Большинство из них – электромобили.

Автор:
Татьяна Гойденко