Частка китайських електромобілів у Європі впала до дворічного мінімуму

Китайські автовиробники втратили можливість відчути зростання попиту на електромобілі в Європі минулого місяця, оскільки більшу частину стрибка продажів захопили відоміші виробники, такі як Volkswagen.

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Про це пише Вloomberg.

Згідно з даними автомобільного дослідника Dataforce, всього 6,9% електромобілів, зареєстрованих у регіоні в лютому, було вироблено китайськими компаніями. Це значно нижче за січневі 7,8% і є найнижчим показником з лютого 2023 року.

Автовиробники на чолі із BYD та MG працювали над тим, щоб перетворити регіон на експортну оплот, але вперлися в стіну, коли минулого року Європейський Союз ввів мита на китайські електромобілі. Торговий бар'єр викликав вирівнювання частки китайських автомобілів на ринку ЕС після багатьох років швидкого зростання.

У той час як окремі бренди, включаючи BYD і Xpeng, значно наростили частку на европейському авторинку минулого місяця, загальний результат китайської галузі в регіоні є кроком назад.

Згідно з даними цього тижня від Європейської асоціації автовиробників, ринок електромобілів підскочив на 26% у лютому. За словами аналітика Dataforce Джуліана Літцінгера, цього року в Європі попит на електромобілі стимулювався за рахунок заохочення виробників, спрямованих на виконання нормативних показників продажів електромобілів, а також за рахунок виведення на ринок нових моделей.

За його словами, китайські автовиробники стримуються новим тарифом, яке може досягати 45%. BYD постраждав менше, ніж MG. Тариф ЄС для BYD складає 27%, включаючи стандартний 10% імпортний збір. За останній рік найбільший китайський виробник електромобілів зміцнив свої позиції на вершині європейського ринку, тоді як MG зазнав найбільших втрат.

За даними компанії Jato Dynamics, яка відстежує продаж транспортних засобів, у лютому кількість реєстрацій електромобілів BYD в Європі, Великій Британії та країнах ЄАВТ (Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації) майже подвоїлася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 4436 автомобілів.

За словами Феліпе Муньоса, старшого аналітика Jato, однією з основних причин успіху BYD став широкий модельний ряд, що охоплює як масовий, так і преміум-сегмент.

«Це пояснює, чому компанії вдалося збільшити обсяги продажів як у більш багатій Північній Європі, так і менш багатому Півдні», — зазначив Муньос.

За його словами, у сукупності китайські бренди перевершили Tesla з продажу на європейських ринках, включаючи Німеччину та Італію. Це може бути частково пов'язане зі старінням модельного ряду американського автовиробника.

"Нам слід почекати кілька місяців, поки оновлена ​​Model Y не стане повністю доступною по всьому регіону, щоб краще зрозуміти ситуацію", — сказав він.

Нагадаємо, китайський виробник електромобілів BYD зафіксував рекордний прибуток у четвертому кварталі 2024 року, який зріс на 73,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склав 15 мільярдів юанів ($2,1 млрд).