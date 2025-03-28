Доля китайских электромобилей в Европе упала до двухлетнего минимума

Китайские автопроизводители потеряли возможность ощутить рост спроса на электромобили в Европе в прошлом месяце, поскольку большую часть скачка продаж захватили более известные производители, такие как Volkswagen.

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Об этом пишет Вloomberg.

Согласно данным автомобильного исследователя Dataforce, всего 6,9% электромобилей, зарегистрированных в регионе в феврале, было произведено китайскими компаниями. Это значительно ниже январских 7,8% и является самым низким показателем с февраля 2023 года.

Автопроизводители во главе с BYD и MG работали над тем, чтобы превратить регион в экспортную оплот, но уперлись в стену, когда в прошлом году Европейский Союз ввел пошлины на китайские электромобили. Торговый барьер вызвал выравнивание доли китайских автомобилей на рынке ЕС после многих лет быстрого роста.

В то время как отдельные бренды, включая BYD и Xpeng, значительно нарастили долю на европейском авторынке в прошлом месяце, общий результат китайской отрасли в регионе является шагом назад.

Согласно данным этой недели от Европейской ассоциации автопроизводителей , рынок электромобилей подскочил на 26% в феврале. По словам аналитика Dataforce Джулиана Литцингера, в текущем году в Европе спрос на электромобили стимулировался за счет поощрения производителей, направленных на выполнение нормативных показателей продаж электромобилей, а также за счет вывода на рынок новых моделей.

По его словам, китайские автопроизводители сдерживаются новым тарифом, который может достигать 45%. BYD пострадал меньше MG. Тариф ЕС для BYD составляет 27%, включая стандартный 10% импортный сбор. За последний год крупнейший китайский производитель электромобилей укрепил свои позиции на вершине европейского рынка, тогда как MG понесла наибольшие потери.

По данным компании Jato Dynamics, отслеживающей продажу транспортных средств, в феврале количество регистраций электромобилей BYD в Европе, Великобритании и странах ЕАСТ (Республики Исландия, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегии и Швейцарской Конфедерации) почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2004 года.

По словам Фелипе Муньоса, старшего аналитика Jato, одной из основных причин успеха BYD стал широкий модельный ряд, охватывающий как массовый, так и премиум-сегмент.

"Это объясняет, почему компании удалось увеличить объемы продаж как в более богатой Северной Европе, так и менее богатом Юге", — отметил Муньос.

По его словам, в совокупности китайские бренды превзошли Tesla по продажам на европейских рынках, включая Германию и Италию. Это может быть отчасти связано со старением модельного ряда американского автопроизводителя.

"Нам следует подождать несколько месяцев, пока обновленная Model Y не станет полностью доступной по всему региону, чтобы лучше понять ситуацию", — сказал он.

Напомним, китайский производитель электромобилей BYD зафиксировал рекордную прибыль в четвертом квартале 2024 года, которая выросла на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 миллиардов юаней ($2,1 млрд).