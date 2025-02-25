Из-за эко-норм продажи электромобилей в Европе выросли на 37%

В январе 2025 г. продажи электромобилей в Европе выросли на 37% благодаря активной рекламной кампании автопроизводителей, направленной на выполнение новых, более жестких норм выбросов. Из-за уменьшения спроса на гибридные, бензиновые и дизельные автомобили, общий объем продаж в регионе сократился на 2,1%.

Об этом пишет Bloomberg.

Более жесткие ограничения ЕС по загрязнению окружающей среды заставляют европейских производителей продавать больше электромобилей, чтобы не получить штрафы. Кроме потерь на китайском рынке, им грозит увеличение таможенных пошлин в США при президенте Дональде Трампе.

Как сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей, в прошлом месяце выросли поставки электромобилей на рынках Германии, Великобритании и Италии.

Возможны ослабление экологических требований

Даже ввиду сильных показателей электромобилей в январе отрасль может получить определенное облегчение от Европейской комиссии. Франция настаивает, чтобы ЕС предоставил автопроизводителям больше гибкости для достижения целевых показателей выбросов в этом году, сообщает Bloomberg.

Фридрих Мерц, который собирается стать следующим канцлером Германии после своей победы на воскресенье, утверждал, что продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должны продолжаться после постепенного вывода из производства, запланированного на 2035 год.

В статье говорится, что автопроизводители месяцами предупреждали, что им грозит уплатить миллиарды евро штрафов за недостижение целевых показателей ЕС по выбросам. Обсуждаемые альтернативы включают введение многолетних периодов соответствия или предоставления разрешения производителям брать или ссужать кредиты на CO2 в течение нескольких лет. Комиссия ведет переговоры с промышленностью и 5 марта представит план действий.

Увеличение продаж гибридных автомобилей

Несколько компаний объявили о намерениях объединить свой автопарк с производителями электромобилей, которые могут помочь им соблюдать норматив.

Например, Tesla Inc., чьи европейские продажи упали на 45% в прошлом месяце, намерен сформировать пул с автопроизводителями, включая Toyota, Ford и Stellantis. Mercedes-Benz Group AG стремится сотрудничать с Volvo Car AB и Polestar.

Тем временем все больше клиентов обращаются к транспортным средствам, предлагающим двигатель внутреннего сгорания, работающий от аккумулятора. В прошлом месяце продажи гибридных автомобилей без зарядного устройства выросли на 17%.

Напомним, в январе крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках, за исключением Киева, стал BYD Song Plus EV.

Кроме того, в течение 2024 года на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано более 1,1 млн сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 15,9% больше, чем в 2023 году, несмотря на десятидневную приостановку работы сервисных центров МВД в декабре из-за кибератаки.