Через еко-норми продажі електромобілів в Європі зросли на 37%

У січні 2025 року продажі електромобілів у Європі зросли на 37% завдяки активній рекламній кампанії автовиробників, спрямованій на виконання нових, більш жорстких норм викидів. Через зменшення попиту на гібридні, бензинові та дизельні автомобілі загальний обсяг продажів у регіоні скоротився на 2,1%.

Про це пише Bloomberg.

Жорсткіші обмеження ЄС щодо забруднення навколишнього середовища змушують європейських виробників продавати більше електромобілів, щоб не отримати штрафи. Крім втрат на китайському ринку, їм загрожує збільшення митних зборів у США за президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Європейська асоціація виробників автомобілів минулого місяця зросли поставки електромобілів на ринках Німеччини, Великобританії та Італії.

Можливі послаблення екологічних вимог

Навіть зважаючи на сильні показники електромобілів у січні, галузь може отримати певне полегшення від Європейської комісії. Франція наполягає на тому, щоб ЄС надав автовиробникам більше гнучкості для досягнення цільових показників викидів цього року, повідомляє Bloomberg.

Фрідріх Мерц, який збирається стати наступним канцлером Німеччини після своєї перемоги на виборах у неділю, стверджував, що продажі нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння мають тривати після поступового виведення з виробництва, запланованого на 2035 рік.

В статті йдеться, що автовиробники місяцями попереджали, що їм загрожує сплатити мільярди євро штрафів за недосягнення цільових показників ЄС щодо викидів. Альтернативи, що обговорюються, включають запровадження багаторічних періодів відповідності або надання дозволу виробникам брати або позичати кредити на CO2 протягом кількох років. Комісія веде перемовини з промисловістю й 5 березня представить план дій.

Збільшення продажів гібридних автомобілів

Декілька компаній оголосили про наміри об’єднати свій автопарк з виробниками електромобілів, які можуть допомогти їм дотримуватися нормативу.

Наприклад Tesla Inc., чиї європейські продажі впали на 45% минулого місяця, має намір сформувати пул з автовиробниками, включаючи Toyota, Ford і Stellantis. Mercedes-Benz Group AG прагне співпрацювати з Volvo Car AB і Polestar.

Тим часом все більше клієнтів звертаються до транспортних засобів, які пропонують двигун внутрішнього згоряння, що працює від акумулятора. Минулого місяця продажі гібридних автомобілів без зарядного пристрою зросли на 17%.

Нагадаємо, у січні найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Як зауважують в "Укравтопромі", у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV.

Крім того, протягом 2024 року на внутрішньому ринку України було зареєстровано понад 1,1 млн угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 15,9% більше, ніж у 2023 році, попри десятиденне призупинення роботи сервісних центрів МВС у грудні через кібератаку.