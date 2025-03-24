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Прибыль BYD выросла на 73% — компания ставит рекорды на рынке электромобилей
Китайский производитель электромобилей BYD зафиксировал рекордную прибыль в четвертом квартале 2024 года, которая выросла на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 миллиардов юаней ($2,1 млрд).
Об этом пишет Reuters.
Такой рост объясняется агрессивной ценовой политикой компании и высокими объемами продаж, которые опережают конкурентов.
Согласно отчету BYD, доход в четвертом квартале вырос на 52,7% и достиг 274,9 млрд юаней (37,9 млрд долларов). В целом за 2024 год чистая прибыль компании выросла на 34%, установив новый рекорд в 40,3 миллиарда юаней, а доходы увеличились на 29%.
BYD – лидер продаж в Китае
В прошлом году BYD продала рекордные 4,25 миллиона автомобилей, обогнав Volkswagen и став самым крупным автоконцерном Китая. Компания продолжает расширять модельный ряд, выпуская более доступные электромобили и провоцируя ценовую войну на крупнейшем авторынке мира.
Также BYD активно инвестирует в новые технологии. Недавно она представила платформу для электромобилей с суперзарядкой и объявила, что расширяет функции интеллектуального вождения без дополнительных затрат для клиентов.
Экспансия на международные рынки BYD рассматривает возможность открытия третьего завода в Европе, в частности, в Германии. В 2024 году компания увеличила экспорт автомобилей на 71,9% и теперь международные продажи составляют 10% от общего объема.
Чтобы поддержать глобальную экспансию, в начале марта BYD привлекла $5,59 млрд в результате крупнейших продаж акций в Гонконге за последние четыре года. Привлеченные средства компания направит на исследования, разработку новых технологий и расширение международного присутствия.
С начала 2025 г. акции BYD в Гонконге выросли на 51% и приблизились к историческому максимуму, что свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к компании. Также BYD установил новый рекорд в октябре, продав 500 526 электромобилей и гибридов, что на 66% больше, чем за тот же период прошлого года.
Добавим, что в Украине продолжает расти спрос на автомобили BYD. В августе 2024 украинцы приобрели 179 единиц модели BYD Song Plus, что сделало ее самой популярной среди легковых автомобилей китайского происхождения.