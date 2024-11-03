BYD продала рекордное количество электромобилей в октябре

Китайский автогигант BYD установил новый рекорд в октябре, продав 500 526 электромобилей и гибридов, что на 66% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такие показатели стали возможны благодаря высокому спросу на внутреннем рынке Китая, где последний квартал традиционно является пиковым сезоном для продажи автомобилей.

В общем, BYD продала 310 912 гибридных моделей и остальных как полностью электрические автомобили. Некоторые из новых гибридных моделей обладают усовершенствованными силовыми агрегатами, позволяющими проезжать более 2000 км на одном заряде. Несмотря на этот успех, на внешних рынках компания пока продала 31 200 единиц за октябрь.

Благодаря рекордным продажам BYD продолжает закреплять позиции на китайском рынке, где она опережает западных конкурентов, таких как Volkswagen и Mercedes-Benz.

Продолжая свое расширение, BYD настроена достичь своей годовой цели в 4 миллиона проданных автомобилей, из которых к октябрю уже реализовано 3,24 миллиона. Среди других китайских производителей Geely также сообщила о рекордных октябрьских продажах, реализовав 226 686 автомобилей.

Сообщается, что столь стремительный рост BYD отражает изменение рынка, на котором китайские автопроизводители постепенно вытесняют западных конкурентов.

Volkswagen, планирующий закрыть по меньшей мере три завода, Mercedes-Benz и другие западные бренды, ранее доминировавшие в Китае, теперь встречают значительный спрос на китайские электрические и гибридные модели. ЕС, реагируя на ситуацию, ввел более высокие пошлины на импортируемые из Азии электромобили, пытаясь защитить внутренних производителей от давления со стороны китайских конкурентов.

Добавим, что в Украине продолжает расти спрос на автомобили BYD. В августе 2024 украинцы приобрели 179 единиц модели BYD Song Plus, что сделало ее самой популярной среди легковых автомобилей китайского происхождения.