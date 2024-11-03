BYD продала рекордні півмільйона електромобілів у жовтні

Китайський автогігант BYD встановив новий рекорд у жовтні, продавши 500 526 електромобілів та гібридів, що на 66% більше, ніж у той самий період минулого року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Такі показники стали можливими завдяки високому попиту на внутрішньому ринку Китаю, де останній квартал традиційно є піковим сезоном для продажу автомобілів.

Загалом, BYD продала 310 912 гібридних моделей та решту як повністю електричні автомобілі. Деякі з нових гібридних моделей мають вдосконалені силові агрегати, що дозволяють проїжджати понад 2000 км на одному заряді. Незважаючи на цей успіх, на зовнішніх ринках компанія поки що продала 31 200 одиниць за жовтень.

Завдяки рекордним продажам BYD продовжує закріплювати позиції на китайському ринку, де вона випереджає західних конкурентів, таких як Volkswagen та Mercedes-Benz.

Продовжуючи своє розширення, BYD налаштована досягти своєї річної цілі у 4 мільйони проданих автомобілів, з яких до жовтня вже реалізовано 3,24 мільйона. Серед інших китайських виробників Geely також повідомила про рекордні жовтневі продажі, реалізувавши 226 686 автомобілів.

Повідомляється, що такий стрімкий ріст BYD відображає зміну ринку, на якому китайські автовиробники поступово витісняють західних конкурентів.

Volkswagen, який планує закрити щонайменше три заводи, Mercedes-Benz та інші західні бренди, які раніше домінували в Китаї, тепер зустрічають значний попит на китайські електричні та гібридні моделі. ЄС, реагуючи на ситуацію, запровадив вищі мита на електромобілі, імпортовані з Азії, намагаючись захистити внутрішніх виробників від тиску з боку китайських конкурентів.

Додамо, що в Україні також продовжує зростати попит на автомобілі BYD. У серпні 2024 року українці придбали 179 одиниць моделі BYD Song Plus, що зробило її найпопулярнішою серед легкових автомобілів китайського походження.