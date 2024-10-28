Volkswagen планує закриття трьох заводів у Німеччині, щоб скоротити витрати

Volkswagen AG може закрити щонайменше три заводи в Німеччині, оскільки компанія скорочує витрати, щоб зберегти конкурентоспроможність у складних ринкових умовах.

Про це пише Вloomberg.

Голова робочої ради та член наглядової ради компанії Даніела Кавалло повідомила, що серед заходів також обговорюється зниження зарплат на 10% та подальше скорочення обсягу виробництва на німецьких підприємствах.

Ці кроки стали наслідком кризи у Volkswagen, зокрема через повільний перехід до електромобілів та втрату ринку в Китаї, де компанія поступається позиціями місцевим автовиробникам.

У той час, як європейські продажі автомобілів залишаються на 20% нижчими від показників до пандемії, скорочення виробництва в Німеччині може стати попереджувальним сигналом для інших європейських автовиробників.

Рішення про скорочення може вплинути на "десятки тисяч" робочих місць у Німеччині, повідомила Кавалло. Вона також зазначила, що серед заходів є замороження зарплат у 2025 і 2026 роках та скасування одноразових виплат для працівників з 25 та 35-річним стажем.

За словами генерального директора Volkswagen Олівера Блуме, високі витрати компанії та загострення конкуренції з китайськими виробниками, зокрема BYD, змушують компанію вживати жорстких заходів. На тлі цього, акції Volkswagen на біржі у Франкфурті сьогодні знизилися на 1%, а з початку року втратили 18%.

Концерн також зіштовхнувся зі зниженням прибутку навіть у сегменті преміальних брендів, таких як Audi та Porsche. Раніше Porsche AG повідомила про плани зменшення витрат після зниження попиту в Китаї.

Volkswagen намагається домовитися з профспілками, але переговори поки не дали результатів. Пільговий період для прийняття рішень завершиться в листопаді, а з 1 грудня можливі попереджувальні страйки на підприємствах компанії у Німеччині.

Нагадаємо, у вересні Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосив про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал.

Також Volkswagen оголосив про наміри інтегрувати в деякі моделі своїх автомобілів чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT. Планується, що він буде вбудований в голосового помічника IDA.

Раніше повідомлялося, що електромобілі компанії Volkswagen Group, яка володіє брендами Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley та іншими, можна буде заряджати на станціях Tesla. Власники вже випущених електромобілів зможуть отримати доступ до мережі Tesla Supercharger до 2025 року за допомогою адаптерів. Того ж року зʼявляться нові автівки, які сходитимуть з конвеєра із вбудованим зарядним портом Tesla.