Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии, чтобы сократить расходы

Volkswagen AG может закрыть, по меньшей мере, три завода в Германии, поскольку компания сокращает затраты, чтобы сохранить конкурентоспособность в сложных рыночных условиях.

Об этом пишет Вloomberg.

Глава рабочего совета и член наблюдательного совета компании Даниэла Кавалло сообщила, что среди мер также обсуждается снижение зарплат на 10% и дальнейшее сокращение объема производства на немецких предприятиях.

Эти шаги стали следствием кризиса в Volkswagen, в частности из-за медленного перехода к электромобилям и потери рынка в Китае, где компания уступает позиции местным автопроизводителям.

В то время как европейские продажи автомобилей остаются на 20% ниже показателей до пандемии, сокращение производства в Германии может стать предупредительным сигналом для других европейских автопроизводителей.

Решение о сокращении может повлиять на десятки тысяч рабочих мест в Германии, сообщила Кавалло. Она также отметила, что среди мер есть заморозка зарплат в 2025 и 2026 годах и отмена единовременных выплат для работников с 25 и 35-летним стажем.

По словам генерального директора Volkswagen Оливера Блума, высокие издержки компании и обострение конкуренции с китайскими производителями, в частности BYD, заставляют компанию принимать жесткие меры. На фоне этого акции Volkswagen на бирже во Франкфурте сегодня снизились на 1%, а с начала года потеряли 18%.

Концерн также столкнулся с понижением прибыли даже в сегменте премиальных брендов, таких как Audi и Porsche. Ранее Porsche AG сообщила о планах по уменьшению затрат после снижения спроса в Китае.

Volkswagen пытается договориться с профсоюзами, но переговоры пока не принесли результатов. Льготный период для принятия решений завершится в ноябре, а с 1 декабря возможны предупредительные забастовки на предприятиях компании в Германии.

Напомним, в сентябре Volkswagen впервые за 87 лет своей истории объявил о намерении закрыть заводы в Германии и сократить персонал.

Также Volkswagen объявил о намерениях интегрировать в некоторые модели своих автомобилей чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT. Планируется, что он будет встроен в голосовой помощник IDA.

Ранее сообщалось, что электромобили компании Volkswagen Group, владеющей брендами Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley и другими, можно будет заряжать на станциях Tesla. Владельцы уже выпущенных электромобилей смогут получить доступ к сети Tesla Supercharger к 2025 году с помощью адаптеров. В том же году появятся новые автомобили, которые будут сходить с конвейера со встроенным зарядным портом Tesla.