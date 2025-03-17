BYD представила аккумуляторную систему, заряжающую электромобили за пять минут

Китайская автомобилестроительная компания BYD, блестяще начавшая 2025 год, представила новую систему для электромобилей, которая позволит им заряжаться почти так же быстро, как заправляется обычный автомобиль.

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Об этом сообщает Вloomberg.

Глава правления и основатель компании BYD Ван Чуанфу заявил, что новая аккумуляторная батарея и система зарядки компании BYD способны обеспечить запас хода 470 километров за 5 минут во время испытаний нового седана Han L.

Возможность зарядить автомобиль за время, которое требуется автомобилю с двигателем внутреннего сгорания, чтобы подъехать к заправочной станции и выехать с нее, может убедить водителей, которые не готовы делать длительные остановки, перейти на электромобили.

Новая система, которая ляжет в основу многих будущих электромобилей, может стать еще одним стимулом для BYD, которая уже обошла Tesla Inc. и стала крупнейшим в мире продавцом электромобилей.

Скорости будут значительно выше, чем у Tesla Supercharger, которые могут прибавить до 275 километров пробега за 15 минут. Однако у Tesla гораздо большая сеть с более чем 65 тысячами станций Supercharger по всему миру.

По словам Чуанфу, новая платформа электромобилей BYD позволит автомобилям разгоняться до 100 километров в час за 2 секунды.

Как считают аналитики, китайская компания блестяще приступила к 2025 году. Она производит только гибридные и полностью электрические автомобили. BYD продала более 318 000 легковых автомобилей в прошлом месяце, что на 161% больше, чем годом ранее. Это ведущий автопроизводитель в Китае. Акции BYD, котируемые на Гонконгской бирже, в этом году выросли примерно на 45%.

Усовершенствованная силовая установка электромобиля может еще больше повысить спрос на автомобили BYD следующего поколения, считает Джоанна Чен, аналитик по китайским автомобилям. "Это может ознаменовать начало новой волны выпуска моделей, что позволит продажам аккумуляторных электромобилей BYD догнать гибриды после того, как они отстали в 2024 году", — отметила она.

Напомним , в течение февраля украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.