BYD представила акумуляторну систему, яка заряджає електромобілі за п'ять хвилин

Китайська автомобілебудівна компанія BYD, яка блискуче розпочала 2025 рік, представила нову систему для електромобілів, яка дозволить їм заряджатися майже так само швидко, як заправляється звичайний автомобіль.

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Про це повідомляє Вloomberg.

Голова правління та засновник компанії BYD Ван Чуанфу заявив, що нова акумуляторна батарея та система зарядки компанії BYD здатні забезпечити запас ходу 470 кілометрів за 5 хвилин під час випробувань нового седана Han L.

Можливість зарядити автомобіль за той час, який потрібний автомобілю з двигуном внутрішнього згоряння, щоб під'їхати до заправної станції та виїхати з неї, може переконати водіїв, які не готові робити тривалі зупинки, перейти на електромобілі.

Нова система, яка ляже в основу багатьох майбутніх електромобілів може стати ще одним стимулом для BYD, яка вже обійшла Tesla Inc. та стала найбільшим у світі продавцем електромобілів.

Швидкості будуть значно вищими, ніж у Tesla Supercharger, які можуть додати до 275 кілометрів пробігу за 15 хвилин. Однак у Tesla набагато більша мережа з більш ніж 65 тисячами станцій Supercharger по всьому світу.

За словами Чуанфу, нова платформа електромобілів BYD дозволить автомобілям розганятися до 100 кілометрів на годину за 2 секунди.

Як вважають аналітики, китайська компанія блискуче розпочала 2025 рік. Вона виробляє лише гібридні та повністю електричні автомобілі. BYD продала понад 318 000 легкових автомобілів минулого місяця, що на 161% більше, ніж роком раніше. Це провідний автовиробник у Китаї. Акції BYD, що котируються на Гонконзькій біржі, а цього року зросли приблизно на 45%.

Удосконалена силова установка електромобіля може ще більше підвищити попит на автомобілі BYD наступного покоління, вважає Джоанна Чен, аналітик з китайських автомобілів. "Це може ознаменувати початок нової хвилі випуску моделей, що дозволить продажам акумуляторних електромобілів BYD наздогнати гібриди після того, як вони відстали у 2024 році", — зазначила вона.

Нагадаємо, впродовж лютого українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.