- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Прибуток BYD зріс на 73% – компанія ставить рекорди на ринку електромобілів
Китайський виробник електромобілів BYD зафіксував рекордний прибуток у четвертому кварталі 2024 року, який зріс на 73,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склав 15 мільярдів юанів ($2,1 млрд).
Про це пише Reuters.
Такий ріст пояснюється агресивною ціновою політикою компанії та високими обсягами продажів, що випереджають конкурентів.
Згідно зі звітом BYD, дохід у четвертому кварталі зріс на 52,7% і досяг 274,9 мільярда юанів (37,9 мільярда доларів). Загалом за 2024 рік чистий прибуток компанії зріс на 34%, встановивши новий рекорд у 40,3 мільярда юанів, а доходи збільшилися на 29%.
BYD – лідер продажів у Китаї
Минулого року BYD продала рекордні 4,25 мільйона автомобілів, обігнавши Volkswagen і ставши найбільшим автоконцерном Китаю. Компанія продовжує розширювати модельний ряд, випускаючи доступніші електромобілі та провокуючи цінову війну на найбільшому авторинку світу.
Також BYD активно інвестує у нові технології. Нещодавно вона представила платформу для електромобілів із суперзарядкою, а також оголосила, що розширює функції інтелектуального водіння без додаткових витрат для клієнтів.
Експансія на міжнародні ринки BYD розглядає можливість відкриття третього заводу в Європі, зокрема у Німеччині. У 2024 році компанія збільшила експорт автомобілів на 71,9%, і тепер міжнародні продажі складають 10% від загального обсягу.
Щоб підтримати глобальну експансію, на початку березня BYD залучила $5,59 млрд у результаті найбільшого продажу акцій у Гонконзі за останні чотири роки. Залучені кошти компанія направить на дослідження, розробку нових технологій та розширення міжнародної присутності.
З початку 2025 року акції BYD у Гонконзі зросли на 51% і наблизилися до історичного максимуму, що свідчить про високий рівень довіри інвесторів до компанії. Також BYD встановив новий рекорд у жовтні, продавши 500 526 електромобілів та гібридів, що на 66% більше, ніж у той самий період минулого року.
Додамо, що в Україні також продовжує зростати попит на автомобілі BYD. У серпні 2024 року українці придбали 179 одиниць моделі BYD Song Plus, що зробило її найпопулярнішою серед легкових автомобілів китайського походження.