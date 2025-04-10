Які вживані авто зі США купують українці та скільки з них електромобілів Tesla

З початку року українці придбали майже 8984 вживаних легковиків із США. Більшість з них - електромобілі.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі.

Натомість бензинових авто було 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельним та авто з ГБО по 5%.

За даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень становить 6 років.

ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США:

1 Tesla Model Y - 1176 од.;

2. Tesla Model 3 - 1119 од.;

3. Ford Escape - 636 од.;

4. Jeep Cherokee - 511 од.;

5. Nissan Rogue - 446 од.;

6. Volkswagen Passat - 413 од.;

7. Chevrolet Bolt - 412 од.;

8. BMW X3 - 384 од.;

9. BMW X5 - 381 од.;

10. Tesla Model S - 360 од.

Таким чином, електромобілі продовжують утримувати лідерські позиції серед імпортованих авто з пробігом, а найбільш популярними серед покупців залишаються моделі від Tesla.

Зауважимо, за даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.

Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США.