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Які вживані авто зі США купують українці та скільки з них електромобілів Tesla
З початку року українці придбали майже 8984 вживаних легковиків із США. Більшість з них - електромобілі.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі.
Натомість бензинових авто було 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельним та авто з ГБО по 5%.
За даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень становить 6 років.
ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США:
1 Tesla Model Y - 1176 од.;
2. Tesla Model 3 - 1119 од.;
3. Ford Escape - 636 од.;
4. Jeep Cherokee - 511 од.;
5. Nissan Rogue - 446 од.;
6. Volkswagen Passat - 413 од.;
7. Chevrolet Bolt - 412 од.;
8. BMW X3 - 384 од.;
9. BMW X5 - 381 од.;
10. Tesla Model S - 360 од.
Таким чином, електромобілі продовжують утримувати лідерські позиції серед імпортованих авто з пробігом, а найбільш популярними серед покупців залишаються моделі від Tesla.
Зауважимо, за даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.
Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США.