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Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы и сколько из них электромобилей Tesla
С начала года украинцы приобрели почти 8984 подержанных легковушек из США. Большинство из них — электромобили.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42%) – электромобили.
Вместо этого бензиновых авто было 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельным и авто с ГБО по 5%.
По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пополнившим украинский автопарк с пробегом с января по март составляет 6 лет.
ТОП-10 подержанных авто, изготовленных в США:
1 Tesla Model Y – 1176 ед.;
2. Tesla Model 3 – 1119 ед.;
3. Ford Escape – 636 ед.;
4. Jeep Cherokee – 511 ед.;
5. Nissan Rogue – 446 ед.;
6. Volkswagen Passat – 413 ед.;
7. Chevrolet Bolt – 412 ед.;
8. BMW X3 – 384 ед.;
9. BMW X5 – 381 ед.;
10. Tesla Model S – 360 ед.
Таким образом, электромобили продолжают удерживать лидирующие позиции среди импортируемых авто с пробегом, а наиболее популярными среди покупателей остаются модели от Tesla.
Заметим, по данным Госстата, в 2024 году в Украине было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.
Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.