Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы и сколько из них электромобилей Tesla

С начала года украинцы приобрели почти 8984 подержанных легковушек из США. Большинство из них — электромобили.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42%) – электромобили.

Вместо этого бензиновых авто было 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельным и авто с ГБО по 5%.

По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пополнившим украинский автопарк с пробегом с января по март составляет 6 лет.

ТОП-10 подержанных авто, изготовленных в США:

1 Tesla Model Y – 1176 ед.;

2. Tesla Model 3 – 1119 ед.;

3. Ford Escape – 636 ед.;

4. Jeep Cherokee – 511 ед.;

5. Nissan Rogue – 446 ед.;

6. Volkswagen Passat – 413 ед.;

7. Chevrolet Bolt – 412 ед.;

8. BMW X3 – 384 ед.;

9. BMW X5 – 381 ед.;

10. Tesla Model S – 360 ед.

Таким образом, электромобили продолжают удерживать лидирующие позиции среди импортируемых авто с пробегом, а наиболее популярными среди покупателей остаются модели от Tesla.

Заметим, по данным Госстата, в 2024 году в Украине было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.

Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.