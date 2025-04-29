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В Украину ввезли электромобилей на $223,6 млн с начала года

электромобиль
Фото: Freepik

По данным Госстата, за первые два месяца 2025 в Украину было импортировано 13,2 тыс. легковых электромобилей (BEV) Это на 27% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $223,6 млн.

Из этого количества электромобилей новыми были 3,3 тыс. авто. (+11%), а 9,9 тыс. – б/у (+34%).

Львиная доля новых электромобилей (94%) была завезена из Китая.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (40%).

Напомним, по данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.

Отметим, что в Украине растет спрос на электромобили. В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. таких автомобилей.

Лидеры среди электромобилей

В тройке самых популярных брендов новых электроавто произошло изменение: первое место занял китайский BYD, второе — Zeekr, а прошлогодний лидер Volkswagen опустился на третью позицию.

Цены на новые легковые BEV стартуют с $8 600 за ультракомпактный Citroen Ami.

Автор:
Светлана Манько