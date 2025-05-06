В Украине выросли продажи новых авто: самые популярные модели

В течение апреля 2025 года в Украине приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 1,2% больше, чем в прошлом году. Продажи авто выросли на 14,6% по сравнению с мартом 2025 года.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

Большинство новых легковушек (96,9%, 5570 шт.) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине, составила 3,1% (179 шт.).

Какие марки выбирают украинцы

Больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки марок Toyota, Volkswagen Skoda и Renault. Топ-10 производителей по итогам апреля текущего года смотрится следующим образом:

Самые популярные модели

По данным аналитиков, среди украинцев наибольшим спросом пользуются Renault Duster и Toyota RAV4.

Среди новых легковушек, изготовленных в Украине, лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (93 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар». Второе место у продукции того же предприятия – Skoda Octavia (23 шт.). Третья позиция у Toyota RAV4 (9 шт.), прошедших переоборудование.

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster.