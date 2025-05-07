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В Украине растет спрос на подержанные автомобили из-за границы: самые популярные модели
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Распределение авто по типу топлива
По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.
Дальше идут:
- электромобили – 23%;
- дизельные – 22%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО – 4%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей апреля:
1. Volkswagen Golf – 1189 ед.;
2. Renault Megane – 838 ед.;
3. Skoda Octavia – 696 ед.;
4. Tesla Model Y – 552 ед.;
5. Nissan Leaf – 544 ед.;
5. Audi Q5 – 511 ед.;
7. Volkswagen Tiguan – 510 ед.;
8. Volkswagen Passat – 491 ед.;
9. Nissan Rogue – 488 ед.;
10. Tesla Model 3 – 478 ед.
В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст подержанных машин, в апреле перешедших на украинские номера, составляет 9,5 года.
"Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", — констатируют аналитики.
Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.