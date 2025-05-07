В Украине растет спрос на подержанные автомобили из-за границы: самые популярные модели

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Распределение авто по типу топлива

По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

электромобили – 23%;

дизельные – 22%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО – 4%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей апреля:

1. Volkswagen Golf – 1189 ед.;

2. Renault Megane – 838 ед.;

3. Skoda Octavia – 696 ед.;

4. Tesla Model Y – 552 ед.;

5. Nissan Leaf – 544 ед.;

5. Audi Q5 – 511 ед.;

7. Volkswagen Tiguan – 510 ед.;

8. Volkswagen Passat – 491 ед.;

9. Nissan Rogue – 488 ед.;

10. Tesla Model 3 – 478 ед.

В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст подержанных машин, в апреле перешедших на украинские номера, составляет 9,5 года.

"Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года", — констатируют аналитики.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.