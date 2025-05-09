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Продажи электромобилей в Украине выросли на 22,7% по сравнению с прошлым годом

электромобиль
В Украине растут продажи электромобилей / Freepik

По итогам апреля 2025 года рынок электромобилей в Украине продолжает демонстрировать положительную динамику. Суммарный объем сегмента достиг 8,2 тыс. авто, что на 4,8% больше, чем в марте и на 22,7% превышает показатели апреля прошлого года. За месяц было зарегистрировано 904 новых электрических легковых автомобиля, а с начала года их количество достигло 2970 единиц.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Рынок электрических авто: апрельские результаты

По состоянию на апрель 2025 года структура украинского рынка электромобилей выглядит так: наибольшую долю, 57,3% (4704 авто), занимает импорт подержанных электромобилей. На втором месте – внутренние перепродажи легковушек BEV с долей 31,6% (2595 авто). Новые электроавто составляют 11% от общего объема, что соответствует 904 зарегистрированным единицам.

В динамике за месяц и год показатели менялись так:

  • Импорт подержанных автомобилей: −0,9% к марту, но +40,6% к апрелю 2024 года.
  • Внутренние перепродажи: +10,1% в месяц, но −1,8% в годовом измерении.
  • Импорт новых авто: +24,3% к марту и +30,1% год к году.

Внутренний рынок удерживается на уровне около 2,5 тыс. авто в месяц. Импорт применяемых постепенно растет, а новый сегмент демонстрирует стабильный, хоть и умеренный прирост, не достигнув пока максимума в 1 тыс. авто в месяц.

Рейтинг новых электромобилей

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 2970 новых электрокаров, из которых 904 только в апреле.

Лидером среди брендов стал китайский BYD, занявший 33,8% рынка. На втором месте — Volkswagen с долей 22,2%, третью позицию занял Zeekr — почти 16%.

Фото 2 — Продажи электромобилей в Украине выросли на 22,7% по сравнению с прошлым годом

В апреле самым популярным новым электромобилем в Украине стал BYD Song Plus – зарегистрировано 170 авто. На втором месте – Volkswagen ID.UNYX (148 авто), новинка с купе-дизайном для молодежной аудитории. Третий – Audi Q4 e-tron с 74 регистрациями, объединяющий премиум-класс и электропривод.

Фото 3 — Продажи электромобилей в Украине выросли на 22,7% по сравнению с прошлым годом

Топ-10 "свежепригнанных" электромобилей

В апреле 2025 года доля импортируемых электромобилей с пробегом составила 57,3% — это больше, чем внутренние перепродажи и продажи новых автомобилей вместе взятых. В целом на украинский рынок поступило 4704 таких авто: +40,6% к апрелю 2024-го, но –0,9% к марту этого года.

В апреле украинцы чаще всего импортировали электромобили Tesla – почти треть всех "свежепригнанных" авто. На втором месте – Nissan, преимущественно благодаря Leaf. Третье место занял Hyundai с моделями Ioniq и Kona, которые обеспечили бренду более 10%.

Фото 4 — Продажи электромобилей в Украине выросли на 22,7% по сравнению с прошлым годом

Среди отдельных моделей, наиболее часто пополнявших украинский автопарк, первенство получает Tesla Model Y, сместив многолетнего лидера Nissan Leaf на второе место. Третья ступенька по Tesla Model 3.

Фото 5 — Продажи электромобилей в Украине выросли на 22,7% по сравнению с прошлым годом

Средний возраст электромобилей, импортируемых в Украину в апреле, составлял 5,1 года — это самый молодой показатель среди всех сегментов подержанного автотранспорта.

Общий парк электрического транспорта

По состоянию на 30 апреля 2025 г. в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет   158,6 тыс.   единиц.

Больше всего в нем легковушек — 154,2 тыс. Грузовиков на электротяге 3,4 тыс., также несколько электробусов ( 6 шт. ), и около 1 тыс. единиц мототехники.

Напомним, в марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства.

Автор:
Ольга Опенько