Продажи электромобилей в Украине выросли на 22,7% по сравнению с прошлым годом

По итогам апреля 2025 года рынок электромобилей в Украине продолжает демонстрировать положительную динамику. Суммарный объем сегмента достиг 8,2 тыс. авто, что на 4,8% больше, чем в марте и на 22,7% превышает показатели апреля прошлого года. За месяц было зарегистрировано 904 новых электрических легковых автомобиля, а с начала года их количество достигло 2970 единиц.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Рынок электрических авто: апрельские результаты

По состоянию на апрель 2025 года структура украинского рынка электромобилей выглядит так: наибольшую долю, 57,3% (4704 авто), занимает импорт подержанных электромобилей. На втором месте – внутренние перепродажи легковушек BEV с долей 31,6% (2595 авто). Новые электроавто составляют 11% от общего объема, что соответствует 904 зарегистрированным единицам.

В динамике за месяц и год показатели менялись так:

Импорт подержанных автомобилей : −0,9% к марту, но +40,6% к апрелю 2024 года.

: −0,9% к марту, но +40,6% к апрелю 2024 года. Внутренние перепродажи : +10,1% в месяц, но −1,8% в годовом измерении.

: +10,1% в месяц, но −1,8% в годовом измерении. Импорт новых авто: +24,3% к марту и +30,1% год к году.

Внутренний рынок удерживается на уровне около 2,5 тыс. авто в месяц. Импорт применяемых постепенно растет, а новый сегмент демонстрирует стабильный, хоть и умеренный прирост, не достигнув пока максимума в 1 тыс. авто в месяц.

Рейтинг новых электромобилей

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 2970 новых электрокаров, из которых 904 только в апреле.

Лидером среди брендов стал китайский BYD, занявший 33,8% рынка. На втором месте — Volkswagen с долей 22,2%, третью позицию занял Zeekr — почти 16%.

В апреле самым популярным новым электромобилем в Украине стал BYD Song Plus – зарегистрировано 170 авто. На втором месте – Volkswagen ID.UNYX (148 авто), новинка с купе-дизайном для молодежной аудитории. Третий – Audi Q4 e-tron с 74 регистрациями, объединяющий премиум-класс и электропривод.

Топ-10 "свежепригнанных" электромобилей

В апреле 2025 года доля импортируемых электромобилей с пробегом составила 57,3% — это больше, чем внутренние перепродажи и продажи новых автомобилей вместе взятых. В целом на украинский рынок поступило 4704 таких авто: +40,6% к апрелю 2024-го, но –0,9% к марту этого года.

В апреле украинцы чаще всего импортировали электромобили Tesla – почти треть всех "свежепригнанных" авто. На втором месте – Nissan, преимущественно благодаря Leaf. Третье место занял Hyundai с моделями Ioniq и Kona, которые обеспечили бренду более 10%.

Среди отдельных моделей, наиболее часто пополнявших украинский автопарк, первенство получает Tesla Model Y, сместив многолетнего лидера Nissan Leaf на второе место. Третья ступенька по Tesla Model 3.

Средний возраст электромобилей, импортируемых в Украину в апреле, составлял 5,1 года — это самый молодой показатель среди всех сегментов подержанного автотранспорта.

Общий парк электрического транспорта

По состоянию на 30 апреля 2025 г. в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 158,6 тыс. единиц.

Больше всего в нем легковушек — 154,2 тыс. Грузовиков на электротяге 3,4 тыс., также несколько электробусов ( 6 шт. ), и около 1 тыс. единиц мототехники.

Напомним, в марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства.