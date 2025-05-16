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Кожне друге вживане авто до 5 років — електромобіль: лідери квітневого імпорту

електромобіль
В Україні зростають продажі електромобілів / Freepik

У квітні українці придбали 5,6 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, які були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє  Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

Загалом минулого місяця український автопарк поповнився 20,7 тисячі легковиків з пробігом, тож частка машин віком до 5 років склала 27% від загального обсягу.

Найбільшу частку у цьому сегменті зайняли електромобілі — вони становили половину всіх імпортованих легковиків віком до 5 років. Бензинові автомобілі мали 33% частки, гібридні — 9%, дизельні — 6%, а машини з газобалонним обладнанням — 2%.

Найпопулярнішими моделями серед таких автомобілів стали:

  • Tesla Model Y — 552 авто;
  • Tesla Model 3 — 306;
  • Kia Niro — 200;
  • Nissan Rogue — 171;
  • Hyundai Kona — 168;
  • Mazda CX-5 — 167;
  • Audi E-Tron Sportback — 149;
  • Chevrolet Bolt — 129;
  • Volkswagen Tiguan — 115;
  • Nissan Leaf — 109.

Додамо, за підсумками квітня, ринок електромобілів в Україні досяг 8,2 тис. авто, що на 4,8% більше, ніж у березні, і на 22,7% перевищує показники квітня минулого року. Впродовж місяця було зареєстровано 904 нових електричних легкових автомобіля, а з початку року їх кількість досягла 2970 одиниць.

Автор:
Тетяна Гойденко