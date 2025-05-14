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Tesla, BYD и Volkswagen: какие электромобили самые популярные в регионах Украины
В апреле украинский автопарк пополнился почти 5,8 тысяч электромобилей. Больше всего авто на электротяге зарегистрировано во Львовской области — 828 машин, из которых 93% были подержанными.
Об этом сообщает "Укравтопром".
На втором месте оказался Киев — 677 электрокаров (69% с пробегом), далее следуют Днепропетровская область — 486 авто (75% подержанных), Киевская область — 475 (79% подержанных), а замыкает пятерку Ровенская область — 351 электромобиль (94% подержанных).
Среди новых авто региональные предпочтения несколько отличаются. Во Львове, Киеве и Киевской области чаще всего регистрировались BYD Song Plus EV. В Днепропетровской области лидером стала модель Volkswagen ID.Unyx, а в Ровенской – Weltmeister EX5.
В сегменте подержанных электромобилей из-за границы лидерами стали:
- Tesla Model Y – в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях;
- Tesla Model 3 – во Львовской области;
- Hyundai Kona Electric – в Ровенской области.
В январе 2025 года в Украину было импортировано 6013 легковых. электромобили (BEV). Это на 12% больше, чем годом ранее. В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%.