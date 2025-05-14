Tesla, BYD и Volkswagen: какие электромобили самые популярные в регионах Украины

В апреле украинский автопарк пополнился почти 5,8 тысяч электромобилей. Больше всего авто на электротяге зарегистрировано во Львовской области — 828 машин, из которых 93% были подержанными.

Об этом сообщает "Укравтопром".

На втором месте оказался Киев — 677 электрокаров (69% с пробегом), далее следуют Днепропетровская область — 486 авто (75% подержанных), Киевская область — 475 (79% подержанных), а замыкает пятерку Ровенская область — 351 электромобиль (94% подержанных).

Среди новых авто региональные предпочтения несколько отличаются. Во Львове, Киеве и Киевской области чаще всего регистрировались BYD Song Plus EV. В Днепропетровской области лидером стала модель Volkswagen ID.Unyx, а в Ровенской – Weltmeister EX5.

В сегменте подержанных электромобилей из-за границы лидерами стали:

Tesla Model Y – в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях;

Tesla Model 3 – во Львовской области;

Hyundai Kona Electric – в Ровенской области.

В январе 2025 года в Украину было импортировано 6013 легковых. электромобили (BEV). Это на 12% больше, чем годом ранее. В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%.