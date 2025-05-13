В Украине выросли продажи подержанных авто из США: лидирует Tesla

В течение апреля украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42,2%) – электромобили.

▫️Вместо этого бензиновые авто охватили 42,1%. продаж, гибридным авто принадлежит – 7,9%, дизельным – 4%, а авто с ГБО – 3,8%.

По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в прошлом месяце составляет 5,7 года.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1.Tesla Model Y – 534 ед.;

2.Tesla Model 3 – 471 ед.;

3. Ford Escape – 271 ед.;

4. Nissan Rogue – 205 ед.;

5. Jeep Cherokee – 201 ед.

Таким образом, электромобили продолжают удерживать лидирующие позиции среди импортируемых авто с пробегом, а наиболее популярными среди покупателей остаются модели от Tesla.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.