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В Украине выросли продажи подержанных авто из США: лидирует Tesla
В течение апреля украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (42,2%) – электромобили.
▫️Вместо этого бензиновые авто охватили 42,1%. продаж, гибридным авто принадлежит – 7,9%, дизельным – 4%, а авто с ГБО – 3,8%.
По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк, в прошлом месяце составляет 5,7 года.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1.Tesla Model Y – 534 ед.;
2.Tesla Model 3 – 471 ед.;
3. Ford Escape – 271 ед.;
4. Nissan Rogue – 205 ед.;
5. Jeep Cherokee – 201 ед.
Таким образом, электромобили продолжают удерживать лидирующие позиции среди импортируемых авто с пробегом, а наиболее популярными среди покупателей остаются модели от Tesla.
Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.