Украинцы стали чаще покупать автомобили из Китая: самые популярные модели

В течение апреля украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди китайских автомобилей новых было 1033 ед. (+22%), а подержанных – 223 ед. (-30%) ед.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 82%.

ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:

1. BYD Song Plus – 179 ед.;

2. Volkswagen ID.Unyx – 153 ед.;

3. Audi Q4 e-tron – 75 ед.;

4. Zeekr 001 – 63 ед.;

5. Zeekr 7X – 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. Zeekr 001 – 39 ед.;

2. MG ZS – 19 ед.;

3. Zeekr 7X – 17 ед.;

4. Polestar 2 – 11 ед.;

5. Buick Envision – 10 ед.

Заметим, в течение I квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Заметим, по данным Госстата, в 2024 году в Украине было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.

Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.