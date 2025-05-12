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Украинцы стали чаще покупать автомобили из Китая: самые популярные модели
В течение апреля украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что среди китайских автомобилей новых было 1033 ед. (+22%), а подержанных – 223 ед. (-30%) ед.
Как подчеркивают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 82%.
ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:
1. BYD Song Plus – 179 ед.;
2. Volkswagen ID.Unyx – 153 ед.;
3. Audi Q4 e-tron – 75 ед.;
4. Zeekr 001 – 63 ед.;
5. Zeekr 7X – 43 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
1. Zeekr 001 – 39 ед.;
2. MG ZS – 19 ед.;
3. Zeekr 7X – 17 ед.;
4. Polestar 2 – 11 ед.;
5. Buick Envision – 10 ед.
Заметим, в течение I квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Заметим, по данным Госстата, в 2024 году в Украине было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.
Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.