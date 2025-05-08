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Продажи электромобилей в Украине выросли на треть: самые популярные модели
В апреле украинский автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к прошлому году спрос на электромобили вырос на 37%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые автомобили – 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто – подержанными (+37%).
Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 года с 79 ед. новыми были 4 авто).
ТОП-5 новых электромобилей апреля:
1. BYD Song Plus – 179 ед.;
2. VW ID.Unyx – 153 ед.;
3. Audi Q4 – 75 ед.;
4. Zeekr 001 – 63 ед.;
5. Zeekr 7X – 43 ед.
ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:
1. Tesla Model Y – 552 ед.;
2. Nissan Leaf – 544 ед.;
3. Tesla Model 3 – 478 ед.;
4. KIA Niro – 350 ед.;
5. Hyundai Kona – 296 ед.
В Украине растут продажи электромобилей
В марте украинский автопарк пополнили 4680 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом:
- Львовщина и Киев выбирали T esla Model Y;
- Киевская область и Днепропетровщина предпочитали T esla Model 3;
- В Одесской области больше всего регистрировали N issan Leaf.