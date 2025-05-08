Продажі електромобілів в Україні зросли на третину: найпопулярніші моделі

У квітні український автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 од. новими були 4 авто).

ТОП-5 нових електромобілів квітня:

1. BYD Song Plus - 179 од.;

2. VW ID.Unyx - 153 од.;

3. Audi Q4 - 75 од.;

4. Zeekr 001 - 63 од.;

5. Zeekr 7X - 43 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

1. Tesla Model Y - 552 од.;

2. Nissan Leaf - 544 од.;

3. Tesla Model 3 - 478 од.;

4. KIA Niro - 350 од.;

5. Hyundai Kona - 296 од.

В Україні зростають продажі електромобілів

У березні український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так: