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Продажі електромобілів в Україні зросли на третину: найпопулярніші моделі
У квітні український автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).
Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 од. новими були 4 авто).
ТОП-5 нових електромобілів квітня:
1. BYD Song Plus - 179 од.;
2. VW ID.Unyx - 153 од.;
3. Audi Q4 - 75 од.;
4. Zeekr 001 - 63 од.;
5. Zeekr 7X - 43 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
1. Tesla Model Y - 552 од.;
2. Nissan Leaf - 544 од.;
3. Tesla Model 3 - 478 од.;
4. KIA Niro - 350 од.;
5. Hyundai Kona - 296 од.
В Україні зростають продажі електромобілів
У березні український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.
Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.
У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так:
- Львівщина та Київ обирали Tesla Model Y;
- Київська область і Дніпропетровщина надавали перевагу Tesla Model 3;
- В Одеській області найбільше реєстрували Nissan Leaf.