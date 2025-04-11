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В Украине обвалились продажи автомобилей из Китая: самые популярные модели

Самые популярные в Украине авто из Китая
Названы самые популярные в Украине авто из Китая. Фото: Укравтопром

В течение I квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди китайских автомобилей новых было 2077 ед. (-30%), а подержанных – 564 ед. (-52%) ед.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 83%.

ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:

1. BYD Song Plus – 371 ед.;

2. Zeekr 001 – 174 ед.;

3. Zeekr 7X – 165 ед.;

4. Volkswagen ID.Unyx – 156 ед.;

5. Audi Q4 e-tron — 126 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. Zeekr 001 – 81 ед.;

2. Zeekr 7X – 48 ед.;

3. Polestar 2 – 32 ед.;

4. Tesla Model 3 – 32 ед.;

5. Volkswagen ID.4 – 30 ед.

Заметим, по данным Госстата, в 2024 году в Украине было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.

Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

Автор:
Светлана Манько
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