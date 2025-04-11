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В Україні обвалилися продажі автомобілів з Китаю: найпопулярніші моделі
Впродовж І кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що серед китайських авто нових було 2077 од. (-30%), а вживаних – 564 од. (-52%) од.
Як підкреслюють в "Укравтопромі", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.
ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:
1. BYD Song Plus - 371 од.;
2. Zeekr 001 - 174 од.;
3. Zeekr 7X - 165 од.;
4. Volkswagen ID.Unyx - 156 од.;
5.Audi Q4 e-tron - 126 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. Zeekr 001 - 81 од.;
2. Zeekr 7X - 48 од.;
3. Polestar 2 - 32 од.;
4. Tesla Model 3 - 32 од.;
5. Volkswagen ID.4 - 30 од.
Зауважимо, за даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.
Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США.