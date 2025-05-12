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Українці стали частіше купувати автомобілі з Китаю: найпопулярніші моделі

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

Впродовж квітня українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що серед китайських авто нових було 1033 од. (+22%), а вживаних – 223 од. (-30%) од.

Як підкреслюють в "Укравтопромі",  абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus - 179 од.;

2.  Volkswagen ID.Unyx - 153 од.;

3. Audi Q4 e-tron - 75 од.;

4. Zeekr 001 - 63 од.;

5. Zeekr 7X - 43 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Zeekr 001 - 39 од.;

2. MG ZS - 19 од.;

3. Zeekr 7X - 17 од.;

4. Polestar 2 - 11 од.;

5. Buick Envision - 10 од.

Зауважимо, впродовж І кварталу 2025 року українці придбали 2641 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Зауважимо, за даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.

Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

Автор:
Світлана Манько