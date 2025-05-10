Лучшие семейные автомобили с пробегом стоимостью до 7000 долларов: какие модели попали в топ-10

Британские эксперты выбрали лучшие автомобили, популярные у семейных пар. Они стоят до семи тысяч долларов США и не старше одиннадцати лет. Первую строчку рейтинга возглавил автомобиль американского производителя Ford Focus, а последнюю — британский Vauxhall Astra.

Об этом сообщает Whatcar.

Команда тестировщиков автомобилей определила лучшие автомобили и составила рейтинг наиболее популярных подержанных семейных автомобилей на авторынке Великобритании. Специалисты полагают, что лучшим выбором станет автомобиль Ford Focus. Он маневрен, привлекателен извне, легок в управлении и экономен.

Топ-10 семейных внедорожников:

Ford Focus 1.0 125 Titanium (выпуск – 2016 год, пробег – 104607 км, цена – $6658); BMW 1 Series 118i Sport, (выпуск – 2014 год, пробег – 111044 км, цена – $6645); Audi A3 1.4 TFSI Sport 5dr (выпуск – 2014 год, пробег – 112493 км, цена – $6658); Volkswagen Golf 1.4 TSI SE 5dr (выпуск – 2014 год, пробег – 112654 км, цена – $6657); Skoda Octavia 1.4 TSI SE (выпуск – 2014 год, пробег – 96077 км, цена – $5986); Seat Leon 1.2 TSI SE Dynamic Tech (выпуск – 2014 год, пробег – 103802 км, цена – $6650); Volvo V40 2.0 D2 R-Design (выпуск – 2015 год, пробег – 103802 км, цена – $6652); Kia Cee'd 1.4 GDi SR7 (выпуск — 2015 год, пробег — 110240 км, цена — $6652); Hyundai i30 1.2T GDi SE (выпуск – 2015 год, пробег – 123919 км, цена – $6652); Vauxhall Astra 1.2 Turbo SRi (выпуск – 2015 год, пробег – 117321 км, цена – $6658).

Ранее эксперты выбрали 10 внедорожников разных размеров, которые стоят до 13 тысяч долларов США. Внедорожник испанского автопроизводителя Seat Ateca 2018 года выпуска занял первую строчку.