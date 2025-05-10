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Найкращі сімейні автомобілі з пробігом вартістю до 7000 доларів: які моделі потрапили у топ-10

автомобіль Ford Focus, дорога, рослини
Автомобіль Ford Focus 2016 року випуску.

Британські експерти вибрали найкращі автомобілі, які популярні у сімейних пар. Вони коштують до семи тисяч доларів США і не старше одинадцяти років. Першу сходинку рейтингу очолив автомобіль американського виробника Ford Focus, а останню — британський Vauxhall Astra.

Про це повідомляє Whatcar.

Команда тестувальників автомобілів визначила найкращі автомобілі і склала рейтинг найбільш популярних вживаних сімейних автомобілів на авторинку Великої Британії. Фахівці вважають, що найкращим вибором стане автомобіль Ford Focus. Він маневрений, привабливий ззовні, легкий в управлінні та економний.

Топ-10 сімейних позашляховиків:

  1. Ford Focus 1.0 125 Titanium (випуск — 2016 рік, пробіг — 104607 км, ціна — $6658);
  2. BMW 1 Series 118i Sport, (випуск — 2014 рік, пробіг — 111044 км, ціна — $6645); 
  3. Audi A3 1.4 TFSI Sport 5dr (випуск — 2014 рік, пробіг — 112493 км, ціна — $6658);
  4. Volkswagen Golf 1.4 TSI SE 5dr (випуск — 2014 рік, пробіг — 112654 км, ціна — $6657); 
  5. Skoda Octavia 1.4 TSI SE (випуск — 2014 рік, пробіг — 96077 км, ціна — $5986); 
  6. Seat Leon 1.2 TSI SE Dynamic Tech (випуск — 2014 рік, пробіг — 103802 км, ціна — $6650); 
  7. Volvo V40 2.0 D2 R-Design (випуск — 2015 рік, пробіг — 103802 км, ціна — $ 6652); 
  8. Kia Cee'd 1.4 GDi SR7 (випуск — 2015 рік, пробіг — 110240 км, ціна — $6652); 
  9. Hyundai i30 1.2T GDi SE (випуск — 2015 рік, пробіг — 123919 км, ціна — $6652);
  10.  Vauxhall Astra 1.2 Turbo SRi (випуск — 2015 рік, пробіг — 117321 км, ціна — $6658).

Раніше експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.

Автор:
Тетяна Ковальчук