Лучшие подержанные внедорожники стоимостью до 13 тыс. долларов США: названы топ-10

Практичность внедорожника всегда в тренде, но многие водители не могут позволить себе огромные затраты и купить новый автомобиль из салона. Однако решение проблемы есть, ведь на авторынке можно подобрать подержанное авто в хорошем состоянии и по относительно умеренной цене. Эксперты выбрали 10 внедорожников разных размеров, которые стоят до 13 тысяч долларов США.

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Об этом сообщает Whatcar.

Команда тестировщиков автомобилей определила лучшие автомобили и составила рейтинг наиболее популярных подержанных внедорожников на авторынке Великобритании. Специалисты считают, что лучшим выбором станет внедорожник испанского автопроизводителя Seat Ateca 2018 выпуска.

Итак, топ-10 выглядит следующим образом:



Seat Ateca 1.5 TSI SE Technology Allure (2018 год выпуска , пробег - 82076 км , цена - $12 942).

Peugeot 3008 1.2 Puretech Allure (2019 год выпуска, пробег – 48280 км, цена – $12 293).

Dacia Duster 1.5 DCi Laureate (2021 год выпуска, пробег – 57936 км, цена – $12 944). Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 SE (2020 год выпуска, пробег – 88513 км, цена – $12 945). Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 SE Nav (2018 год выпуска, пробег — 48 280 км, цена — $12 283). Nissan Qashqai 1.2 DIG - T Acenta (2019 год выпуска, пробег – 88513 км, цена – $12 553). Suzuki Vitara 1.6 SZ 4 (2019 год выпуска, пробег – 61155 км, цена – $11 640). Hyundai Kona 1.0 T - GDi SE (2019 год выпуска, пробег – 85295 км, цена – $11 640).

Kia Sportage 1.7 CRDi (2018 год выпуска, пробег – 83685 км, цена – $12 929). Renault Kadjar 1.5 dCi Dynamique Nav (2018 год выпуска, пробег – 83685 км, цена – $12 929).

Напомним, в течение января в Украине было зарегистрировано 14 тысяч подержанных легковых автомобилей. Из них 24% были в возрасте до 5 лет.

Добавим, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.