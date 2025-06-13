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Попит на авто з Китаю в Україні різко зріс: які моделі обирали у травні
У травні 2025 року українці придбали 1580 легкових автомобілів китайського виробництва — це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Укравтопром.
З них 1335 машин були новими (+92%), а ще 245 — з пробігом (+5%).
Абсолютну більшість придбаних авто з Китаю становили електромобілі — 85%.
Серед нових китайських легковиків найбільшим попитом користувалися:
- VW ID.UNYX — 254 авто;
- BYD Song Plus — 216;
- Honda eNS1 — 188;
- BYD Sea Lion 07 — 61;
- Zeekr 7X — 55
Серед уживаних лідерами продажів стали:
- Zeekr 001 — 26 авто;
- Buick Envision — 19;
- VW ID.UNYX — 18;
- Audi Q4 e-tron — 17;
- MG ZS — 15.
Зростання популярності китайських автомобілів в Україні пов’язують із активним розвитком електротранспорту та привабливим співвідношенням ціни й технологічного оснащення.
Додамо, впродовж квітня українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.