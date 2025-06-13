Попит на авто з Китаю в Україні різко зріс: які моделі обирали у травні

У травні 2025 року українці придбали 1580 легкових автомобілів китайського виробництва — це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Укравтопром.

З них 1335 машин були новими (+92%), а ще 245 — з пробігом (+5%).

Абсолютну більшість придбаних авто з Китаю становили електромобілі — 85%.

Серед нових китайських легковиків найбільшим попитом користувалися:

VW ID.UNYX — 254 авто;

BYD Song Plus — 216;

Honda eNS1 — 188;

BYD Sea Lion 07 — 61;

Zeekr 7X — 55

Серед уживаних лідерами продажів стали:

Zeekr 001 — 26 авто;

Buick Envision — 19;

VW ID.UNYX — 18;

Audi Q4 e-tron — 17;

MG ZS — 15.

Зростання популярності китайських автомобілів в Україні пов’язують із активним розвитком електротранспорту та привабливим співвідношенням ціни й технологічного оснащення.

Додамо, впродовж квітня українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% більше, у порівнянні з квітнем 2024 року.