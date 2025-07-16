Попит на китайські авто в Україні зростає: що обирають водії у 2025 році

У першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості авто 5963 були новими, що на 12% більше, ніж торік. Водночас попит на вживані машини зменшився на 31% — було зареєстровано 1355 таких автомобілів.

Переважна більшість китайських легковиків, які обирають українці, — електромобілі. Їхня частка в імпорті становить 85%.

Топ-5 нових китайських моделей в Україні у 2025 році:

BYD Song Plus — 982 одиниці

Volkswagen ID.Unyx — 830

Honda e:NS1 — 441

Zeekr 7X — 402

Zeekr 001 — 366

Серед вживаних авто лідирують:

Zeekr 001 — 173 одиниці

Zeekr 7X — 95

Polestar 2 — 76

MG ZS — 68

Tesla Model 3 — 65

Попри коливання на ринку, китайські виробники зберігають провідні позиції, насамперед завдяки широкому вибору електромобілів і конкурентним цінам.

Додамо, у травні 2025 року українці придбали 1580 легкових автомобілів китайського виробництва — це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року