Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,01

EUR

48,80

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,14

48,88

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит на китайські авто в Україні зростає: що обирають водії у 2025 році

Найпопулярніші в Україні авто з Китаю
Названо найпопулярніші в Україні авто з Китаю. Фото: Укравтопром

У першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості авто 5963 були новими, що на 12% більше, ніж торік. Водночас попит на вживані машини зменшився на 31% — було зареєстровано 1355 таких автомобілів.

Переважна більшість китайських легковиків, які обирають українці, — електромобілі. Їхня частка в імпорті становить 85%.

Топ-5 нових китайських моделей в Україні у 2025 році:

  • BYD Song Plus — 982 одиниці
  • Volkswagen ID.Unyx — 830
  • Honda e:NS1 — 441
  • Zeekr 7X — 402
  • Zeekr 001 — 366

Серед вживаних авто лідирують:

  • Zeekr 001 — 173 одиниці
  • Zeekr 7X — 95
  • Polestar 2 — 76
  • MG ZS — 68
  • Tesla Model 3 — 65

Попри коливання на ринку, китайські виробники зберігають провідні позиції, насамперед завдяки широкому вибору електромобілів і конкурентним цінам.

Додамо, у травні 2025 року українці придбали 1580 легкових автомобілів китайського виробництва — це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Автор:
Тетяна Гойденко