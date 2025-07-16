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Попит на китайські авто в Україні зростає: що обирають водії у 2025 році
У першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із загальної кількості авто 5963 були новими, що на 12% більше, ніж торік. Водночас попит на вживані машини зменшився на 31% — було зареєстровано 1355 таких автомобілів.
Переважна більшість китайських легковиків, які обирають українці, — електромобілі. Їхня частка в імпорті становить 85%.
Топ-5 нових китайських моделей в Україні у 2025 році:
- BYD Song Plus — 982 одиниці
- Volkswagen ID.Unyx — 830
- Honda e:NS1 — 441
- Zeekr 7X — 402
- Zeekr 001 — 366
Серед вживаних авто лідирують:
- Zeekr 001 — 173 одиниці
- Zeekr 7X — 95
- Polestar 2 — 76
- MG ZS — 68
- Tesla Model 3 — 65
Попри коливання на ринку, китайські виробники зберігають провідні позиції, насамперед завдяки широкому вибору електромобілів і конкурентним цінам.
Додамо, у травні 2025 року українці придбали 1580 легкових автомобілів китайського виробництва — це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року