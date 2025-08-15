Названы самые популярные новые авто июля 2025 среди частных и корпоративных покупателей

В июле 2025 года украинский авторынок пополнился более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей. 66% этих машин были приобретены частными клиентами, в то время как 34% — юридическими лицами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с июлем прошлого года продажи в частном сегменте снизились на 2%, тогда как корпоративный сектор показал рост на 6%.

Среди физических лиц наиболее популярными моделями стали BYD Song Plus, которых было реализовано 378 единиц, Honda eNS1 – 199 авто, Hyundai Tucson – 188 машин, Toyota RAV4 – 176 и Volkswagen ID.UNYX – 127.

Юридические лица в июле чаще всего покупали Renault Duster (367 авто), Kia Sportage (120 машин), Renault Taliant (118), Skoda Fabia (92) и Skoda Octavia (83).

Добавим, в июле 2025 года в Украине было зарегистрировано более 5,5 тысяч новых автомобилей с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Также заметим, что в первом полугодии 2025 украинцы приобрели почти 33 тысячи новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч было реализовано частным покупателям, а 10,4 тысяч — юридическим лицам. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос со стороны физических лиц вырос на 5%, тогда как корпоративный сектор продемонстрировал спад на 10%.