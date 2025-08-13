- Категория
В июле продажи дизельных авто в Украине упали на 13% по сравнению с прошлым годом
В июле 2025 года в Украине зарегистрировали более 5,5 тысячи новых автомобилей с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укравтопрома".
Рынок дизельных авто в Украине
В июле на украинский рынок поступило более 5,5 тысячи дизельных автомобилей. Из них 1,2 тысячи — новые, что на 26% меньше, чем в прошлом году, а более 4,3 тысячи — подержанные, ввезенные из-за рубежа, что на 8% меньше прошлогоднего показателя.
На рынке новых легковых автомобилей доля дизельных авто составила 18,7% по сравнению с 25,5% в июле 2024 года. Среди импортируемых подержанных дизельных машин эта доля составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше прошлогоднего показателя. Средний возраст таких авто - 11 лет.
Топ-5 новых дизельных легковушек:
- Renault Duster – 351 единица.
- Volkswagen Touareg – 137 единиц.
- Toyota Prado – 128 единиц.
- Skoda Kodiaq – 89 единиц.
- Volkswagen Tiguan – 88 единиц.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane – 363 единицы.
- Nissan Qashqai - 286 единиц.
- Skoda Octavia – 268 единиц.
- Volkswagen Passat – 252 единицы.
- Volkswagen Golf – 168 единиц.
Напомним, по результатам первого полугодия 2025 года , крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Жители столицы приобрели более 11 тысяч таких автомобилей.