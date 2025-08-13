В июле продажи дизельных авто в Украине упали на 13% по сравнению с прошлым годом

В июле 2025 года в Украине зарегистрировали более 5,5 тысячи новых автомобилей с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укравтопрома".

Рынок дизельных авто в Украине

В июле на украинский рынок поступило более 5,5 тысячи дизельных автомобилей. Из них 1,2 тысячи — новые, что на 26% меньше, чем в прошлом году, а более 4,3 тысячи — подержанные, ввезенные из-за рубежа, что на 8% меньше прошлогоднего показателя.

На рынке новых легковых автомобилей доля дизельных авто составила 18,7% по сравнению с 25,5% в июле 2024 года. Среди импортируемых подержанных дизельных машин эта доля составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше прошлогоднего показателя. Средний возраст таких авто - 11 лет.

Топ-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster – 351 единица. Volkswagen Touareg – 137 единиц. Toyota Prado – 128 единиц. Skoda Kodiaq – 89 единиц. Volkswagen Tiguan – 88 единиц.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane – 363 единицы. Nissan Qashqai - 286 единиц. Skoda Octavia – 268 единиц. Volkswagen Passat – 252 единицы. Volkswagen Golf – 168 единиц.

Напомним, по результатам первого полугодия 2025 года , крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Жители столицы приобрели более 11 тысяч таких автомобилей.