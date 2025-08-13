Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
У липні продаж дизельних авто в Україні впав на 13% у порівнянні з минулим роком

Ринок дизельних авто в Україні / Depositphotos

У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 5,5 тисяч нових автомобілів з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж у той самий період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укравтопрому".

Ринок дизельних авто в Україні

У липні на український ринок надійшло понад 5,5 тисяч дизельних автомобілів. З них 1,2 тисячі — нові, що на 26% менше ніж торік, а понад 4,3 тисячі — вживані, ввезені з-за кордону, що на 8% менше минулорічного показника.

На ринку нових легкових автомобілів частка дизельних авто становила 18,7%, порівняно з 25,5% у липні 2024 року. Серед імпортованих вживаних дизельних машин ця частка склала 19,3%, що на 4 відсоткові пункти менше за торішній показник. Середній вік таких авто — 11 років.

Топ-5 нових дизельних легковиків:

  1. Renault Duster — 351 одиниця.
  2. Volkswagen Touareg — 137 одиниць.
  3. Toyota Prado — 128 одиниць.
  4. Skoda Kodiaq — 89 одиниць.
  5. Volkswagen Tiguan — 88 одиниць.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane — 363 одиниці.
  2. Nissan Qashqai — 286 одиниць.
  3. Skoda Octavia — 268 одиниць.
  4. Volkswagen Passat — 252 одиниці.
  5. Volkswagen Golf — 168 одиниць.

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Жителі столиці придбали понад 11 тисяч таких автівок.

Автор:
Ольга Опенько