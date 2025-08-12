- Категорія
В Україні за липень зросла популярність гібридних авто: які купували
У липні 2025 року автопарк України поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 11% більше, ніж у той же період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укравтопрому".
Популярні гібриди в Україні
Частка нових автомобілів серед гібридів становила 52%, що трохи менше за 57% торік.
Лідери ринку:
- Найпопулярнішим новим гібридом залишається Toyota RAV-4 — 238 одиниць.
- Друге місце посідає Toyota Yaris Cross — 101 автомобіль.
- Третє — Renault Duster з 77 авто.
Серед імпортованих гібридів з пробігом лідирує Toyota Prius — 82 одиниці. Також до топ-3 входять Ford Escape (74 авто) та Toyota RAV-4 (61 авто).
Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Жителі столиці придбали понад 11 тисяч таких автівок.