В Україні за липень зросла популярність гібридних авто: які купували

У липні 2025 року автопарк України поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 11% більше, ніж у той же період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укравтопрому".

Популярні гібриди в Україні

Частка нових автомобілів серед гібридів становила 52%, що трохи менше за 57% торік.

Лідери ринку:

Найпопулярнішим новим гібридом залишається Toyota RAV-4 — 238 одиниць.

Друге місце посідає Toyota Yaris Cross — 101 автомобіль.

Третє — Renault Duster з 77 авто.

Серед імпортованих гібридів з пробігом лідирує Toyota Prius — 82 одиниці. Також до топ-3 входять Ford Escape (74 авто) та Toyota RAV-4 (61 авто).

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Жителі столиці придбали понад 11 тисяч таких автівок.