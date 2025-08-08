У липні український автопарк поповнили 211 автобусів: хто в лідерах

У липні 2025 року український ринок автобусів, включно з мікроавтобусами, продемонстрував значне зростання. Протягом місяця до автопарку країни додалося 211 транспортних засобів цього типу, що на 53% більше, ніж у липні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Частка нових автобусів у загальному обсязі становила 52%, тоді як торік цей показник був на рівні 62%.

Серед нових транспортних засобів найпопулярнішими у липні стали автобуси марки Ataman, яких зареєстрували 40 одиниць. На другому місці — ZAZ із 25 автобусами, а третю позицію посів Isuzu з результатом 20 одиниць.

Сегмент вживаних автобусів очолила марка Mercedes-Benz — 40 реєстрацій. На другому місці опинився VDL із 15 автобусами, а на третьому — Van Hool, яких зареєстрували 10.

Від початку 2025 року український автобусний парк поповнився 1396 транспортними засобами, що на 39% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Із цієї кількості 644 одиниці були новими (зростання на 14%), а 752 — вживаними (зростання на 69%).

Додамо, з січня по квітень 2025 року в Україну було ввезено 429 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Їхня загальна митна вартість склала 20,6 мільйона доларів.