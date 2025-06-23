Обсяг імпорту автобусів в Україну за чотири місяці становив $20,6 млн: домінують вживані та турецькі нові

З січня по квітень 2025 року в Україну було ввезено 429 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Їхня загальна митна вартість склала 20,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

З імпортованих 429 одиниць 140 автобусів були новими, а 289 – вживаними.

Імпорт нових автобусів коштував Україні $7 мільйонів, тоді як вживані автобуси обійшлися в $13,6 мільйона.

Найбільшим постачальником нових автобусів стала Туреччина, яка експортувала 128 одиниць, заробивши при цьому близько $5,4 мільйона.

Щодо вживаних автобусів, то найбільше їх надійшло з Польщі. З цієї країни було імпортовано 106 одиниць, загальна митна вартість яких перевищила $6 мільйонів.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року в Україну було ввезено 287 автобусів, включно з мікроавтобусами, загальною митною вартістю 13,2 млн доларів США.