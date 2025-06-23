Объем импорта автобусов в Украину за четыре месяца составил $20,6 млн: доминируют подержанные и турецкие новые

С января по апрель 2025 в Украину было ввезено 429 автобусов, включая микроавтобусы. Их общая таможенная стоимость составила 20,6 миллионов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из импортированных 429 единиц 140 автобусов были новыми, а 289 – подержанными.

Импорт новых автобусов стоил Украине $7 миллионов, тогда как подержанные автобусы обошлись в $13,6 миллиона.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов стала Турция, экспортировавшая 128 единиц, заработав при этом около $5,4 миллиона.

Что касается подержанных автобусов, то больше их поступило из Польши. Из этой страны было импортировано 106 единиц, общая таможенная стоимость которых превысила $6 миллионов.

Напомним, в первом квартале 2025 года в Украину было ввезено 287 автобусов, включая микроавтобусы, общей таможенной стоимостью 13,2 млн долларов США.