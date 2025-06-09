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Автобусный рынок Украины вырос на 62% в мае: спрос на новую технику растет
В мае 2025 года в Украине впервые зарегистрировали 210 автобусов (вместе с микроавтобусами), что на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укравтопром.
Доля новой техники в этом объеме выросла до 43% (против 37% в мае 2024 года), что свидетельствует о постепенном обновлении автопарка более современными и экологичными моделями.
Среди новых автобусов лидерами продаж стали Ataman – 27 единиц, Ford – 22 единицы, Etalon – 13 единиц.
Среди б/у техники чаще всего регистрировали Mercedes-Benz – 41 единица, Volkswagen – 17 единиц, MAN – 13 единиц
Всего с начала 2025 года украинский автобусный парк пополнился 1030 транспортными средствами, что на 41% больше, чем за первые пять месяцев 2024 года. Из этого объема 459 автобусов были новыми (+11%), а 571 – подержанными (+81%).
Добавим, в первом квартале 2025 года в Украину было ввезено 287 автобусов, включая микроавтобусы, общей таможенной стоимостью 13,2 млн долларов США.