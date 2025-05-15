Рынок автобусов в апреле: объемы перепродаж снижаются, но импорт б/у транспорта растет

В апреле 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 420 автобусов как новых, так и с пробегом. Это на 18,9% меньше, чем в марте текущего года и на 40,3% меньше, чем в апреле 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Несмотря на всеобщее падение объемов рынка, в отдельных подсегментах наблюдается рост — в частности, в импорте подержанных и новых автобусов.

Динамика по сегментам

В апреле объемы внутренних перепродаж автобусов в Украине уменьшились на 20,2% по сравнению с мартом этого же года, а по сравнению с апрелем 2024 года — на 53,3%. В то же время импорт б/у автобусов, хотя и просел на 14,7% по сравнению с мартом, показал существенный рост в годовом измерении — на 135,1%.

Импорт новых автобусов также сократился в месячном исчислении на 25%, однако превысил показатели апреля прошлого года на 60%. Что касается автобусов, произведенных или переоборудованных в Украине, то их объем снизился на 10,7% по сравнению с мартом и на 43,2% по сравнению с апрелем 2024 года.

Абсолютное большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке — 284 единицы, что составляет 67,6% от общего количества зарегистрированных транспортных средств. Из-за границы в Украину ввезли 87 подержанных автобусов (20,7% рынка). Еще 49 автобусов зарегистрированы как новые. Из них 25 были произведены или переоборудованы в Украину (около 6%), а остальные 24 единицы (5,7%) — импортированы как новые.

Самые популярные автобусы в апреле по категориям

Внутренний рынок

Лидером среди внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, которых в апреле продали 79 штук. Значительная часть этих машин в свое время была переоборудована из грузовых автомобилей в пассажирские. На втором месте – Volkswagen LT, 19 продаж. На третьем – БАЗ 2215, таких автобусов было зарегистрировано 18.

Импорт б/у автобусов

Среди автобусов, прибывших в Украину из-за рубежа в подержанном состоянии, снова лидирует Mercedes-Benz Sprinter — 26 зарегистрированных единиц. На втором месте – Setra 400 серии, с 8 регистрациями. Третье место заняли автобусы на базе Volkswagen Crafter – 7 штук.

Новые автобусы

Наиболее востребованной новой моделью в апреле 2025 стал Ford Transit, таких автобусов зарегистрировали 14. На второй позиции — Эталон А084, 6 единиц. Замыкает тройку лидеров Атаман А-093, а также с 6 регистрациями.