Ринок автобусів у квітні: обсяги перепродажів знижуються, але імпорт вживаного транспорту зростає

У квітні 2025 року українські перевізники зареєстрували 420 автобусів — як нових, так і з пробігом. Це на 18,9% менше порівняно з березнем поточного року та на 40,3% менше, ніж у квітні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Незважаючи на загальне падіння обсягів ринку, в окремих підсегментах спостерігається зростання — зокрема, в імпорті вживаних і нових автобусів.

Динаміка за сегментами

У квітні обсяги внутрішніх перепродажів автобусів в Україні зменшилися на 20,2% у порівнянні з березнем цього ж року, а у порівнянні з квітнем 2024 року — на 53,3%. Водночас імпорт вживаних автобусів, хоча й просів на 14,7% порівняно з березнем, показав суттєве зростання у річному вимірі — на 135,1%.

Імпорт нових автобусів також скоротився у місячному вимірі на 25%, однак перевищив показники квітня минулого року на 60%. Що стосується автобусів, вироблених або переобладнаних в Україні, то їхній обсяг зменшився на 10,7% у порівнянні з березнем та на 43,2% у порівнянні з квітнем 2024 року.

Абсолютна більшість автобусів була куплена на внутрішньому ринку — 284 одиниці, що становить 67,6% від загальної кількості зареєстрованих транспортних засобів. Із-за кордону в Україну ввезли 87 вживаних автобусів (20,7% ринку). Ще 49 автобусів зареєстровано як нові. З них 25 були вироблені або переобладнані в Україні (близько 6%), а решта 24 одиниці (5,7%) — імпортовані як нові.

Найпопулярніші автобуси у квітні за категоріями

Внутрішній ринок

Лідером серед внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, яких у квітні продали 79 штук. Значна частина цих машин свого часу була переобладнана з вантажних автомобілів на пасажирські. На другому місці — Volkswagen LT, 19 продажів. На третьому — БАЗ 2215, таких автобусів було зареєстровано 18.

Імпорт вживаних автобусів

Серед автобусів, які прибули в Україну з-за кордону у вживаному стані, знову лідирує Mercedes-Benz Sprinter — 26 зареєстрованих одиниць. На другому місці — Setra 400 серії, з 8 реєстраціями. Третє місце посіли автобуси на базі Volkswagen Crafter — 7 штук.

Нові автобуси

Найбільш затребуваною новою моделлю у квітні 2025 року став Ford Transit, таких автобусів зареєстрували 14. На другій позиції — Еталон А084, 6 одиниць. Замикає трійку лідерів Атаман А-093, також із 6 реєстраціями.