Україна імпортувала автобусів на понад $8,7 млн за перші два місяці року

За січень–лютий 2025 року в Україну було імпортовано 189 автобусів (включно з мікроавтобусами) на загальну суму понад 8,7 мільйона доларів США.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Із загального обсягу імпорту 64 транспортні засоби були новими, а 125 — вживаними. На нові автобуси припало майже 3,3 мільйона доларів митної вартості, тоді як вживані обійшлися імпортерам у понад 5,5 мільйона доларів.

Найбільшим постачальником нових автобусів стала Туреччина — з цієї країни до України було ввезено 54 нові одиниці, що принесло турецьким експортерам близько 1,8 мільйона доларів.

Щодо вживаних автобусів, то найбільшу кількість — 62 одиниці — Україна отримала з Польщі. Загальна митна вартість цього постачання склала 3,4 мільйона доларів.

Додамо, що у січні–березні 2025 року українські перевізники зареєстрували 1433 нових та вживаних автобуси. Це на 35,1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.