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Автобусний парк України зріс: що купували в березні
У березні 2025 року в Україні вперше зареєстрували 185 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це на 27% більше, ніж за аналогічний період торік, та на 7% більше, ніж у лютому 2025 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Частка нових автобусів у цьому обсязі склала 37%, тоді як у березні 2024 року вона була вищою — 53%.
Найпопулярніші нові та вживані моделі
Серед нових транспортних засобів найбільш популярними стали автобуси марок Ford (32 одиниці), Ataman (14 одиниць) та Volkswagen (10 одиниць).
У категорії вживаної техніки найчастіше реєстрували Mersedes-benz (42 одиниці), VDL (18 одиниць) і Van Hool (7 одиниць).
Загалом з початку 2025 року український автобусний парк поповнився 591 транспортним засобом, що на 19% більше, ніж за перший квартал 2024 року. Із цієї кількості 289 автобусів були новими (на 5% менше, ніж торік), а 302 — вживаними (зростання на 58%).
Додамо, у лютому 2025 року в Україні було зареєстровано 173 автобуси (включаючи мікроавтобуси). Це на 4% менше, ніж у лютому минулого року, та на 26% менше, ніж у січні 2025 року.